2019-06-05T09:27:34+03:00
Общество

До августа с саратовских предприятий планируется уволить 3,1 тыс. человек

Заявки на сокращения подали 160 предприятий
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области сообщили о грядущем массовом увольнении работников на крупных предприятиях.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, о намерениях сократить 3,1 тыс. сотрудников заявили 160 организаций. Рабочих планируется уволить в июне-августе 2019 года. Ожидается, что примерно половина из них обратится в службу занятости.

Наиболее крупными предприятиями, которые вскоре начнут массово увольнять сотрудников, являются: ООО «Сэпо-ЗЭМ» — 450 человек, АО «Саратовские авиалинии» — 394 работника и ЗАО «Тролза» — 554.

При этом за пять месяцев года уже было уволено 1,3 тыс. человек, что в 1,3 раза меньше прошлогоднего уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Бардина ВАЗ влетел под фургон
Нежилое здание в Дергачевском районе от пожара спасали три человека
В Балакове пенсионерка в составе банды похитила 157 млн рублей
Валерий Радаев на Петербургском форуме примет участие в совещании у Сергея Кириенко
Проект Володина поможет возродить уникальные исторические здания Балакова
В Вольске «пятнадцатая» протаранила «Оку»
Сгорел заброшенный дом в Турковском районе
Саратовская область получит 127 млн рублей после подписания соглашения на форуме в Петербурге
Панков: Плохо у Навального с кадрами на местах
Саратовский депутат зарегистрировал товарный знак «Русский хакер»
В Воскресенском районе мужчина избил родственницу на 15 тыс. рублей
Ночью на Челюскинцев сняли 2 тыс. кв. м асфальта
Саратовская область заняла 56-е место в экорейтинге по России
В Энгельсе малолетние проститутки пытались сбежать от сутенеров
Жители Ленинского района останутся без горячей воды до конца недели
В Саратове состоится бесплатный образовательный семинар для представителей бизнеса
В Саратове мужчина грабил, воровал и забил до смерти друга
В Быковом Отроге 16-летний подросток на скутере врезался в иномарку
Регоператор организует обновление контейнерного парка в Саратовской области
По Энгельсу гуляет ярко-оранжевый пудель
Отменился аукцион на поставку коммунальной техники в Саратов