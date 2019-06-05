До августа с саратовских предприятий планируется уволить 3,1 тыс. человек

СЕГОДНЯ 09:11 2019-06-05T09:27:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области сообщили о грядущем массовом увольнении работников на крупных предприятиях.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, о намерениях сократить 3,1 тыс. сотрудников заявили 160 организаций. Рабочих планируется уволить в июне-августе 2019 года. Ожидается, что примерно половина из них обратится в службу занятости.

Наиболее крупными предприятиями, которые вскоре начнут массово увольнять сотрудников, являются: ООО «Сэпо-ЗЭМ» — 450 человек, АО «Саратовские авиалинии» — 394 работника и ЗАО «Тролза» — 554.

При этом за пять месяцев года уже было уволено 1,3 тыс. человек, что в 1,3 раза меньше прошлогоднего уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU