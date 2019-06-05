2019-06-05T09:26:06+03:00
Происшествия

В Саратове растет число ДТП с несовершеннолетними велосипедистами и мотоциклистами

ГИБДД выступила с обращением к родителям
Екатерина Семенова
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ГИБДД Саратовской области выступила с обращением к родителям несовершеннолетних детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, участились случаи ДТП с участием малолетних водителей двухколесного транспорта.

- При движении по улицам часто приходится видеть, как проезжую часть пересекают на скутерах несовершеннолетние дети, как подростки показывают различные трюки на велосипедах, мотоциклах. Не владея даже элементарными сведениями о правилах дорожного движения, несовершеннолетние выезжают на проезжую часть, что в итоге может привести к смертельному исходу ДТП, — говорится в обращении.

ГИБДД напоминает, что правила дорожного движения разрешают ездить на велосипедах по дорогам только с 14-летнего возраста, на мопедах — с 16 лет и только при наличии водительского удостоверения.

Мотоцикл, помимо того, должен быть поставлен на учет в полиции, а его водитель обязан ездить в шлеме. При этом байкерам нужно соблюдать ПДД: не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения при обгоне, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке.

За несовершеннолетних ответственность будут нести родители или законные представители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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