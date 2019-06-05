2019-06-05T07:48:21+03:00
Происшествия

В Калининском районе трактор опрокинулся и задавил рабочего

Следователи организовали доследственную проверку
Ольга Симонова
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В Саратовской области следователи организовали доследственную проверку по факту гибели рабочего в Калининском районе.

- Предполагается, что бригада из трех человек строила платину у села Колокольцовка. С 17 до 18 часов 4 июня 56-летний мужчина за рулем трактора К-700 формировал земляную насыпь. Из-за нарушения правил безопасности «Кировец» опрокинулся и придавил кабиной рабочего, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Оставшиеся двое мужчин не смогли достать из-под машины товарища. Они вызвали «скорую» и доложили об инциденте в организацию, где работали. Прибывшие медики констатировали смерть тракториста.

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Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас проводятся необходимые мероприятия, в организации изымают документацию. По результатам проверки будет ясно, возбуждать уголовное дело или нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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