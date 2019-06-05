Под Саратовом Mitsubishi протаранил ВАЗ

СЕГОДНЯ 07:28 2019-06-05T07:28:33+03:00

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В Саратовском районе вчера вечером, 4 июня, столкнулись Mitsubishi Lancer и ВАЗ-21070.

- ДТП случилось около десяти вечера на 3-м км автодороги Саратов — Дубки — Новая Липовка, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

27-летний мужчина за рулем иномарки не выбрал безопасную дистанцию до «семерки» и протаранил ее.

В результате аварии госпитализировали 30-летнего мужчину и 31-летнюю женщину — пассажиров Mitsubishi, а также водителя отечественного авто.

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ИСТОЧНИК KP.RU