2019-06-04T22:27:29+03:00
Происшествия

Бари Алибасова экстренно госпитализировали после выпитого «Крота»

Создатель выступавшей в саратовской филармонии группы «Интеграл» случайно выпил жидкость для очистки труб [видео]
Екатерина Семенова
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Бари Алибасов госпитализирован с ожогом пищеводаБари Алибасов госпитализирован с ожогом пищеводаФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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В Москве экстренно госпитализировали продюсера и музыканта Бари Алибасова, который стал известен после создания группы «Интеграл», длительное время выступавшей в саратовской филармонии.

Как сообщили «КП» в «скорой помощи», музыкант выпил жидкость для прочистки труб «Крот» и сейчас у него ожог пищевода.

Предположительно, опасное вещество стояло на столе в квартире Алибасова, в доме на Мерзляковском переулке. Якобы 71-летний артист по ошибке принял его за воду и выпил.

Бари Алибасов выпил жидкость для промывки труб.

На место прибыли медики, которые провели первые мероприятия по спасению жизни музыканта непосредственно на мете, а потом госпитализировали в институт Склифософского

Напомним, Бари Алибасов создал первый джаз-квитнет в 1962 году еще в школе, впоследствии, после изменений в составе, ансамбль «Интеграл» получил «прописку» в Саратовской филармонии имени Шнитке, после чего с успехом гастролировал. Кроме того, музыкант помог появиться на свет другому известному ансамблю - группе «Комбинация».

В одном из интервью Бари Алибасов признался, что считает Саратов своей второй родиной.

- В Саратове музыкальная культура значительно выше, чем в других городах, по крайней мере, так было в советское время, сейчас мне трудно судить... Отсюда вышли Марина Хлебникова, Женя Белоусов, Юрка Лоза, Андрей Разин, Сашка Шишинин с группой «Комбинация», – рассказал музыкант несколько лет назад во время гастролей группы «На-На» в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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