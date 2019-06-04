В Саратове младенец упал с пятого этажа, пока мать отвлеклась на другого ребенка

4 Июнь 20:27 2019-06-04T20:28:13+03:00

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В Ленинском районе Саратова СУ СКР начало доследственную проверку по факту падения младенца из окна пятого этажа.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ЧП случилось сегодня, 4 июня, около 17 часов на улице Тверская.

- 30-летняя женщина собирала своих детей на прогулку. Переключив внимание на одного из детей, она оставила на непродолжительное время без внимания сына, 2017 года рождения. В это время ребенок взобрался на подоконник в жилой комнате, где створка окна была открыта на проветривание и, выдавив москитную сетку, выпал наружу, – говорится в сообщении СУ СКР.

Фото СУ СКР Саратовской области

Пострадавший ребенок был госпитализирован.

Следователи организовали осмотр места происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото СУ СКР Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU