Вячеслав Володин обратился к подписчикам в Instagram

4 Июнь 20:19 2019-06-04T20:19:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Вячеслав Володин обратился к своим подписчикам в Instagram на портале volodin.saratov.

- Дорогие друзья, спасибо вам большое за то, что вы инициировали создание этого паблика. Для меня это возможность общаться с вами, слышать вас, знать, что происходит в моей родной области. Со своей стороны, обещаю вам отвечать на вопросы, которые вы ставите. Конечно, хочется еще раз высказать слова благодарности за то, что вы, несмотря на занятость, тратите время. И делаете все, чтобы жизнь в Саратовской области была лучше – обратился он к жителям региона.

Со своей стороны Вячеслав Володин заявил, что постарается «сделать все для того, чтобы у нас проблем было меньше».

Несмотря на то, что пост появился несколько минут назад, он уже получил множество положительных откликов. В том числе, читатели обращаются с конкретными вопросами и предложениями.

ИСТОЧНИК KP.RU