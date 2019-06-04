2019-06-04T20:19:51+03:00
Общество

Вячеслав Володин обратился к подписчикам в Instagram

Он поблагодарил читателей и пообещал отвечать на заданные вопросы [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:

Вячеслав Володин обратился к жителям Саратовской области.

Изменить размер текста:

Вячеслав Володин обратился к своим подписчикам в Instagram на портале volodin.saratov.

- Дорогие друзья, спасибо вам большое за то, что вы инициировали создание этого паблика. Для меня это возможность общаться с вами, слышать вас, знать, что происходит в моей родной области. Со своей стороны, обещаю вам отвечать на вопросы, которые вы ставите. Конечно, хочется еще раз высказать слова благодарности за то, что вы, несмотря на занятость, тратите время. И делаете все, чтобы жизнь в Саратовской области была лучше – обратился он к жителям региона.

Со своей стороны Вячеслав Володин заявил, что постарается «сделать все для того, чтобы у нас проблем было меньше».

Несмотря на то, что пост появился несколько минут назад, он уже получил множество положительных откликов. В том числе, читатели обращаются с конкретными вопросами и предложениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бари Алибасова экстренно госпитализировали после выпитого «Крота»
В Саратове младенец упал с пятого этажа, пока мать отвлеклась на другого ребенка
Под Саратовом в перевернувшемся «Кировце» погиб водитель
В Дергачевском районе из реки достали утопленника
На достройку домов обманутых дольщиков в РФ могут выделить еще 20 млрд рублей
В Саратове двухлетний ребенок выпал с пятого этажа
Николай Панков: Нужно больше обращать внимание на наших детей
В Саратове женщина за рулем «Волги» улетела в кювет
На круглом столе в Саратове подняли тему трагедии в Вольске
Саратовский Минстрой возглавит Павел Мигачёв
Чиновникам из Саратова не понравилась обивка сидений в маршрутках №41
Саратовские бизнесмены сыграли в благотворительном спектакле «Комильфо»
За двойное убийство на берегу пруда балашовец получил 18 лет колонии
Радаев предложил назвать один из вокзалов Москвы Саратовским