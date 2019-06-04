На достройку домов обманутых дольщиков в РФ могут выделить еще 20 млрд рублей

4 Июнь 19:02 2019-06-04T19:02:56+03:00

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Госдума 18 июня может рассмотреть поправки в федеральный бюджет на текущий год, увеличив финансирование программы ДОМ.РФ по достройке домов обманутых дольщиков в РФ на 20 млрд руб.

Как сообщил портал volodin.saratov, ранее на текущий год было выделено 16 млрд руб. Таким образом, общий бюджет по ДОМ.РФ увеличится более чем в 2 раза.

- Напомним, на прошлой неделе Вячеслав Володин провёл совещание в Москве с участием руководства госкорпорации ДОМ.РФ, где обсуждался вопрос достройки домов обманутых дольщиков в Саратовской области.

Достигнуты договорённости, что из 43 долгостроев региона ДОМ.РФ будет достраивать 27. Планируется, что по 16 домам, как только будет оформлена необходимая документация, смогут приступить к работам уже в этом году.

Вячеслав Володин считает возможным завершить достройку всех домов в течение 3 лет. Оставшиеся долгострои, которые не войдут в программу ДОМ.РФ, будет достраивать правительство Саратовской области – в этом году 10 долгостроев, – говорится в сообщении портала volodin.saratov.

ИСТОЧНИК KP.RU