В Саратовской области в среду дождя снова не будет

СЕГОДНЯ 06:06 2019-06-05T06:06:40+03:00

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В Саратовской области сегодня, 5 июня, день пройдет без осадков и с переменной облачностью.

- Ветер — северо-восточный 3-8 м/с с порывами до 12 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Температура дойдет до отметки +27 градусов.

Напомним, вчера, 4 июня, жителям также прогнозировали «сухой» день. А в ночь со 2 на 3 июня в регионе и, в частности, облцентре прошли сильные ливни с грозами из-за которых по улицам текли реки, а машины «плыли».

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ИСТОЧНИК KP.RU