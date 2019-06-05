В Саратовской области в среду дождя снова не будет
Температура поднимется до +27
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В Саратовской области сегодня, 5 июня, день пройдет без осадков и с переменной облачностью.
- Ветер — северо-восточный 3-8 м/с с порывами до 12 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Температура дойдет до отметки +27 градусов.
Напомним, вчера, 4 июня, жителям также прогнозировали «сухой» день. А в ночь со 2 на 3 июня в регионе и, в частности, облцентре прошли сильные ливни с грозами из-за которых по улицам текли реки, а машины «плыли».
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ИСТОЧНИК KP.RU