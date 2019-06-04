2019-06-04T17:22:28+03:00
Происшествия

В Саратове двухлетний ребенок выпал с пятого этажа

Малыша госпитализировали в критическом состоянии
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 4 июня, в критическом состоянии госпитализировали ребенка после падения из окна.

- С пятого этажа дома на Тверской, 38 выпал двухлетний малыш, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Ребенка доставили в реанимацию с многочисленными травмами и переломами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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