В Саратове двухлетний ребенок выпал с пятого этажа
Малыша госпитализировали в критическом состоянии
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В Саратове сегодня, 4 июня, в критическом состоянии госпитализировали ребенка после падения из окна.
- С пятого этажа дома на Тверской, 38 выпал двухлетний малыш, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.
Ребенка доставили в реанимацию с многочисленными травмами и переломами.
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ИСТОЧНИК KP.RU