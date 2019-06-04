В Саратове женщина за рулем «Волги» улетела в кювет
Пострадала сама водительница и ее пассажир
Фото из соцсетей
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На Усть-Курдюмской улице в Саратове сегодня, 4 июня, 39-летняя женщина за рулем «Волги» пробила отбойник и вылетела в кювет.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, пострадала сама водительница и 46-летний пассажир.
Сотрудники Центра медицины катастроф оказали им первую помощь, госпитализация не понадобилась.
На месте также работали пожарные и ДПС.
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ИСТОЧНИК KP.RU