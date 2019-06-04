2019-06-04T17:07:39+03:00
Происшествия

В Саратове женщина за рулем «Волги» улетела в кювет

Пострадала сама водительница и ее пассажир
Ольга Симонова
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На Усть-Курдюмской улице в Саратове сегодня, 4 июня, 39-летняя женщина за рулем «Волги» пробила отбойник и вылетела в кювет.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, пострадала сама водительница и 46-летний пассажир.

Сотрудники Центра медицины катастроф оказали им первую помощь, госпитализация не понадобилась.

На месте также работали пожарные и ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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