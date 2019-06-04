Саратовский Минстрой возглавит Павел Мигачёв
Мэр Саратова сегодня лишился заместителя по строительству
Павел Мигачёв
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Замглавы администрации Саратова по строительству Павла Мигачёва сегодня, 4 июня, уволили. Об этом на заседании по нацпроектам заявил мэр Михаил Исаев.
По его словам, тот уходит работать в правительство Саратовской области.
По данным «КП-Саратов», Павел Мигачёв станет новым министром строительства и ЖКХ региона.
Совсем недавно это место покинул Дмитрий Тепин. Он теперь возглавляет Энгельсский район.
Напомним, до своего назначения в мэрию Мигачёв уже работал в Минстрое — первым замминистра.
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ИСТОЧНИК KP.RU