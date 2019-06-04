2019-06-04T16:07:22+03:00
Общество

Саратовский Минстрой возглавит Павел Мигачёв

Мэр Саратова сегодня лишился заместителя по строительству
Ольга Симонова
Поделиться:
Павел МигачёвПавел Мигачёв
Изменить размер текста:

Замглавы администрации Саратова по строительству Павла Мигачёва сегодня, 4 июня, уволили. Об этом на заседании по нацпроектам заявил мэр Михаил Исаев.

По его словам, тот уходит работать в правительство Саратовской области.

По данным «КП-Саратов», Павел Мигачёв станет новым министром строительства и ЖКХ региона.

Совсем недавно это место покинул Дмитрий Тепин. Он теперь возглавляет Энгельсский район.

Напомним, до своего назначения в мэрию Мигачёв уже работал в Минстрое — первым замминистра.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На круглом столе в Саратове подняли тему трагедии в Вольске
Чиновникам из Саратова не понравилась обивка сидений в маршрутках №41
Саратовские бизнесмены сыграли в благотворительном спектакле «Комильфо»
За двойное убийство на берегу пруда балашовец получил 18 лет колонии
Радаев предложил назвать один из вокзалов Москвы Саратовским
В Саратове мужчина два года принуждал к разврату малолетнюю падчерицу
Главный тренер саратовских гандболистов подвел итоги сезона
В Саратове мужчина ударил друга ножом в грудь из-за шумных девушек
В центре Саратова перекрыли движение на полтора дня
Илья Захаров получил лицензию на чемпионат мира по водным видам спорта
Росгвардейцы в Саратове задержали парней с «солями» и спайсом
Валерий Радаев осмотрел строящийся стадион в Ершове
На Лесокомбинатской улице в Энгельсе водитель сбил женщину
Малолетний рецидивист получил новый срок за желание попробовать наркотик
В Звонаревке сгорел дом на 60 «квадратов»
В Энгельсе подросток пострадала в ДТП «Гранты» и столба
В Саратове не смягчили приговор буяну с бруском с гвоздями
В Саратове перевернулся грузовик с мусором
В Ершове водитель лишился прав после тарана стоматологии
В Саратове в автобусе №284А упала женщина
В Балакове десять пожарных тушили многоэтажку
В Саратове Kia сбила мальчика на велосипеде
В Красноармейском районе полыхал частный дом
Молодому наркодилеру из Саратова смягчили приговор
Мошенница оставила жительницу Энгельса без телевизора