Саратовский Минстрой возглавит Павел Мигачёв

СЕГОДНЯ 16:07 2019-06-04T16:07:22+03:00

Мэр Саратова сегодня лишился заместителя по строительству

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Замглавы администрации Саратова по строительству Павла Мигачёва сегодня, 4 июня, уволили. Об этом на заседании по нацпроектам заявил мэр Михаил Исаев.

По его словам, тот уходит работать в правительство Саратовской области.

По данным «КП-Саратов», Павел Мигачёв станет новым министром строительства и ЖКХ региона.

Совсем недавно это место покинул Дмитрий Тепин. Он теперь возглавляет Энгельсский район.

Напомним, до своего назначения в мэрию Мигачёв уже работал в Минстрое — первым замминистра.

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ИСТОЧНИК KP.RU