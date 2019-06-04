Чиновникам из Саратова не понравилась обивка сидений в маршрутках №41

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-04T15:37:33+03:00

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В Саратове сегодня, 4 июня, сотрудники МКУ «Транспортное управление» осмотрели маршрутки №41, курсирующие между Крытым рынком и ТЦ «Хэппи Молл».

- Проверке подверглись 20 автобусов. В двух из них были изношены обивки сидений. В целом состояние машин не вызвало нареканий, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

В адрес перевозчика направят требование об устранении нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU