2019-06-04T14:56:50+03:00
Происшествия

За двойное убийство на берегу пруда балашовец получил 18 лет колонии

Мужчина 58 лет зарезал собутыльника и его даму
Ольга Симонова
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В Балашове осудили 58-летнего местного жителя. Его признали виновным в двойном убийстве.

- Днем 1 сентября 2018 года мужчина с другом пили на берегу пруда на Спортивной улице. К ним подошли двое неизвестных, 31-летний гражданин с 22-летней девушкой, которые присоединились к застолью, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Во время пьянки молодой мужчина начал хвастаться авторитетом среди преступников. Пожилому это не понравилось, и они начали ругаться. На защиту парня встала его 22-летняя девушка. Вместе они стали материть балашовца.

В один момент 31-летний гражданин ударил мужчину по лицу, тот упал и ударился головой об дерево.

Друг 58-летнего мужчины увел товарища домой. Однако в том не утихала обида. Он взял в жилище нож, вернулся к пруду, три раза ударил обидчика в спину и грудь и один раз — в грудь девушку.

Трупы нашли местные жители и позвонили в полицию.

Злоумышленника задержали.

Суд приговорили его к 18 годам в колонии строгого режима и к двум годам ограничения свободы.

Наказание не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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