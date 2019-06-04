В Саратове мужчина два года принуждал к разврату малолетнюю падчерицу

СЕГОДНЯ 14:09 2019-06-04T14:09:36+03:00

Девочка после очередного раза рассказала сестре, а та — матери

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В Саратове следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Его обвиняют в десяти эпизодах совершения иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет.

- Мужчина насильно развращал падчерицу в период с сентября 2016 по сентябрь 2018 года. После очередного раза девочка набралась мужества и рассказала обо всем старшей сестре, а та — матери, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по региону.

Женщина не стала замалчивать, а пошла в полицию.

На время расследования злоумышленника заключили под стражу.

Мужчина не признал свою вину. Однако доказательств хватило, чтобы направить уголовное дело судье.

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ИСТОЧНИК KP.RU