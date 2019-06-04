Главный тренер саратовских гандболистов подвел итоги сезона

СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-04T13:50:28+03:00

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Закончился сезон 2018/2019 в мужской суперлиге. Команды отправились в отпуска восстанавливать силы к следующему чемпионату. Самое время подвести итоги прошедшего сезона 2018/2019 с главным тренером «СГАУ-Саратов» Александром Михайловичем Алексеевым.

Александр Михайлович, на пресс-конференции, предшествовавшей началу чемпионата, вы озвучили, что команда может побороться за медали. Немного лукавили тогда или вы правда видели потенциал у ребят и считали, что борьба за медали реальна?

- Конечно, я верил в то, что говорил. Предыдущие сезоны к этому подталкивали. В команду пришло молодое поколение, которое голодное до побед: Шарков, Елистратов, Размаев.

И первая половина сезона подтвердила ваши слова…

- Да, в первой половине сезона мы выполнили задачу по очкам — то, что мы запланировали, смогли выполнить. И потом основной разыгрывающий, капитан команды, на тот момент Олег Кривенко, решил перебраться в Ставрополь. После травмы так и не смог восстановиться и заиграть в полную силу Евгений Прокопьев. Фактически основным игрокам задней линии Артёму Пономареву (левый полусредний, капитан команды), Сергею Болотину (разыгрывающий), Алексею Карибову (правый полусредний) не было равноценной замены. Саратовские воспитанники 2000 года рождения: Колпаков, Подберёзный в конце чемпионата получали больше игрового времени, чем обычно. Но, к сожалению, пока что не могут играть на уровне суперлиги. Был период не очень приятный, когда у нас все три линейных игрока были травмированы и мы подключали к играм против «Чеховских медведей» игрока дублирующего состава Кирилла Глебова. Ключевой матч был против «Динамо-Виктора». Там нам не хватило линейных игроков. А в решающей стадии чемпионата переиграть в плей-офф «Чеховских медведей» нам очень тяжело. Безусловно, у нас нет такого опыта и резерва игроков, как у теперь уже 18-кратных чемпионов России. Это на данный момент самая сильная команда в нашем чемпионате, что они и доказали в финальной серии с московским «Спартаком».

Если опять же вернуться к предварительному этапу, опять же будь удача на нашей стороне мы могли выиграть матч в Астрахани, где проиграли всего мяч. И я уверен, что в Волгограде была бы совсем другая игра. Опять можно посетовать на то, что не хватило резерва скамейки. На тот момент не выходил на площадку еще и разыгрывающий Сергей Болотин и на его месте играли Снитка, Колпаков, Трофимец. А ведь если бы мы выиграли эти две игры мы уже были 4-5 в турнирной таблице, а это уже совсем другие расклады, нежели «Чеховские медведи» в 1/4 финала.

Если говорить в общем, то, конечно, я не удовлетворен сезоном и поэтому мы решили сделать некоторые перестановки в составе. Мы могли бы оставить некоторых игроков, но если мы решили создать молодую боеспособную команду, то надо двигаться в этом направлении. Будет неплохое вливание новых игроков. Будем также ставить высокие задачи. Если смотреть на прошедший чемпионат, то в первой половине мы набрали 17 очков, а во второй — всего четыре. Есть над чем работать.

Какие положительные моменты в игре команды или отдельных игроков можете отметить по итогам прошедшего сезона ?

- Если посмотреть по прошедшему сезону, то процент отраженных бросков у наших вратарей, Евгения Лысакова и Юрия Сергеева, в среднем получится где-то 25, поэтому было принято решение усилить эту линию. Для того, чтобы рассчитывать высокие места в турнирной таблице, 25%, конечно же, мало. Если рассматривать заднюю линию, то Артём Пономарёв не мог провести без замен весь чемпионат на одном высоком уровне. И в концовке сезона, в играх, где многое решалось, он не смог показать тот уровень, на который способен. Что касается разыгрывающего Сергея Болотина, линейного Павла Елистратова, правого крайнего Владислава Размаева — они зарекомендовали себя с положительной стороны. В своих клубах — «Чеховских медведях» и «Университет Лесгафта-Неве» они мало получали игровой практики, а в нашей команде были на ведущих ролях. Есть рост у ребят, есть прогресс. Что касается Алексея Карибова — это единственный игрок, который ровно провел весь сезон. Да, конечно же, были некоторые спады в игре, есть претензии, но они не глобального масштаба. Еще хочу отметить, что Андрей Трофимец меньше времени играл в нападении, но когда были проблемы в обороне, его ставили вторым защитником Он показал большое желание и неплохую игру именно в защите. Когда были проблемы на позиции разыгрывающего, я его передвигал на эту позицию, Андрей также старался и показал неплохой гандбол.

Обновление состава ожидается к следующему сезону. Команда станет сильнее, конкурентоспособнее, чтобы реально выполнить медальную задачу?

- Я никогда не касался этой темы, но сейчас скажу, что для того, чтобы команда росла, необходимо сохранять заднюю линию игроков. А у нас каждый год уходили игроки. В прошлом году ушли Афонин, Рыжков и зимой еще и Кривенко. В это межсезонье мы сохранили основных игроков задней линии. Плюс за полгода они успели притереться друг к другу. Плюс к нам придут также молодые игроки, которые жаждут побед, у них есть желание играть и побеждать. Также наличие в команде Елистратова, Шаркова, Болотина, Размаева показывает, что ребята хотят побеждать. Есть желание развиваться, вырасти в хороших игроков.

Я считаю, что мы работаем в правильном направлении. Они сейчас вступают в такой «золотой возраст» — 23-24 года. Делаем упор на то, что они хотят чего-то добиться.

В завершении разговора хотел бы отметить, что у команды стабильное финансовое положение, благодаря работе президента клуба Кузнецова Николая Ивановича и поддержки губернатора Саратовской области Радаева Валерия Васильевича. Поэтому у нас есть возможность строить молодую команду, которая сможет решать достаточно большие задачи. В этом сезоне были и субъективные причины, которые не позволили нам занять место в первой пятерке. А в целом по чемпионату скажу, что команды, занявшие места с четвертого по восьмое, могли поменяться друг с другом местами. Есть лидеры — «Чеховские медведи», «Спартак», «Университет Лесгафта-Нева», ставропольскому «Динамо-Виктору» участие в кубке вызова придало уверенности в собственных силах. Но и с ними надо играть и обыгрывать их.

ИСТОЧНИК KP.RU