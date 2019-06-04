В Саратове мужчина ударил друга ножом в грудь из-за шумных девушек

СЕГОДНЯ 13:35 2019-06-04T13:35:23+03:00

В полиции он написал явку с повинной

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В Заводском районе Саратова осудили 29-летнего жителя Саратовского района. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия.

- Злоумышленник жил в съемной квартире на Брянской улице. В ночь с 3 на 4 января 2019 года к нему в гости пришел 22-летний приятель с двумя девушками. Компания начала пить, и во время застолья девушки стали хамить, громко разговаривать и смеяться. Хозяин вечера высказал им претензии, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Чтобы не накалять обстановку, гости решили уйти. Выведя девушек в подъезд, парень вернулся и попытался успокоить товарища.

В ответ на это злоумышленник схватил нож и ранил приятеля в левую сторону грудной клетки.

Раненый выбежал из квартиры. Спутницы вызвали «скорую». Прибывшие медики госпитализировали его и сообщили о случившемся в полицию.

В отделе 29-летний мужчина не стал отпираться и написал явку с повинной.

Суд приговорил его к двум годам и шести месяцам колонии общего режима, а также обязал выплатить потерпевшему 200 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU