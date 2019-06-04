В центре Саратова перекрыли движение на полтора дня
Энергетики ведут ремонт
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В Саратове сегодня, 4 июня, перекрыли движение в центре города.
- С 12:00 закрыты два участка улицы Валовая: между Чернышевского и Мичурина и между Северной и Мичурина, — сообщили «КП-Саратов» в «Т Плюс».
Перекрытие связано с ремонтом. Ориентировочно он завершится в 20:00 5 июня, тогда и откроют проезд.
Энергетики приносят свои извинения и просят жителей города заранее планировать свой маршрут.
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ИСТОЧНИК KP.RU