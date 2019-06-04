Илья Захаров получил лицензию на чемпионат мира по водным видам спорта

СЕГОДНЯ 13:01 2019-06-04T13:01:16+03:00

Прыгун в воду завоевал на ЧР «золото» и «серебро»

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Олимпийский чемпион по прыжкам в воду и уроженец Саратова Илья Захаров завоевал на чемпионате России «золото» и «серебро».

- Чемпионат России закончился достаточно интересно! Много интересного на разных снарядах! Скажу коротко: у меня «золото» и «бронза». Ну и самое важное — есть лицензия на чемпионат мира, — написал Захаров на своей странице в Instagram.

По словам самого спортсмена, у него есть 2-3 дня отдыха, а потом начнется подготовка к самому важному старту в этом году.

Илья Захаров также поблагодарил всех за поддержку.

В ответ комментаторы в его блоге написали, что будут болеть за него и верить.

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ИСТОЧНИК KP.RU