Илья Захаров получил лицензию на чемпионат мира по водным видам спорта
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду и уроженец Саратова Илья Захаров завоевал на чемпионате России «золото» и «серебро».
- Чемпионат России закончился достаточно интересно! Много интересного на разных снарядах! Скажу коротко: у меня «золото» и «бронза». Ну и самое важное — есть лицензия на чемпионат мира, — написал Захаров на своей странице в Instagram.
По словам самого спортсмена, у него есть 2-3 дня отдыха, а потом начнется подготовка к самому важному старту в этом году.
Илья Захаров также поблагодарил всех за поддержку.
В ответ комментаторы в его блоге написали, что будут болеть за него и верить.
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ИСТОЧНИК KP.RU