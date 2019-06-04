2019-06-04T12:29:39+03:00
Происшествия

Росгвардейцы в Саратове задержали парней с «солями» и спайсом

В отношении двух подозреваемых возбуждены уголовные дела
Ольга Симонова
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В Саратовской области вчера, 3 июня, росгвардейцы задержали нескольких парней с наркотиками.

- Днем, около 14 часов, на улице Цветущих садов в поселке Затон патруль в составе старшего сержанта Сергея Недосекина и младшего сержанта Юрия Фирсова заметил парня, который пытался скрыться среди дач, — сообщили «КП-Саратов» в Росгвардии.

Правоохранители задержали 19-летнего безработного и нашли во время личного досмотра 1,68 грамма «соли».

Росгвардейцы вызвали на место следственно-оперативную группу. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

В то же время на улице Курдюмская в Кировском районе Саратова старший сержант Дмитрий Лапшин и сержант Динар Ибраев заметили одетых не по сезону парней.

Когда росгвардейцы начали к ним подходить, те попытались выкинуть сверток с 1,39 грамма спайса.

Правоохранители задержали одного подозреваемого — ранее судимого 23-летнего парня. Его передали полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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