Валерий Радаев осмотрел строящийся стадион в Ершове
Губернатор заявил, что сооружение должно быть готово к 1 сентября
Губернатор Саратовской области с визитом в ЕршовеФото: Екатерина Семенова
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 4 июня, посещает Ершов.
Как сообщил корреспондент КП-Саратов, он побывал на строящемся стадионе «Юность». Радаев оказался доволен спортсооружением.
Строящийся стадион «Юность»Фото: Екатерина Семенова
Глава региона заявил, что стадион будет на уровне областного центра, и что он должен быть готов к 1 сентября.
Валерий Радаев призвал юных спортсменов Ершова тренироваться, чтобы возродить на должном уровне футбольную команду «Локомотив».
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ИСТОЧНИК KP.RU