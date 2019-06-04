Валерий Радаев осмотрел строящийся стадион в Ершове

СЕГОДНЯ 12:17 2019-06-04T12:17:56+03:00

Губернатор Саратовской области с визитом в Ершове Фото: Екатерина Семенова

Губернатор заявил, что сооружение должно быть готово к 1 сентября

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 4 июня, посещает Ершов.

Как сообщил корреспондент КП-Саратов, он побывал на строящемся стадионе «Юность». Радаев оказался доволен спортсооружением.

Строящийся стадион «Юность»Фото: Екатерина Семенова

Глава региона заявил, что стадион будет на уровне областного центра, и что он должен быть готов к 1 сентября.

Валерий Радаев призвал юных спортсменов Ершова тренироваться, чтобы возродить на должном уровне футбольную команду «Локомотив».

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ИСТОЧНИК KP.RU