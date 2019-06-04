2019-06-04T12:05:22+03:00
Происшествия

На Лесокомбинатской улице в Энгельсе водитель сбил женщину

После этого злоумышленник сбежал
Ольга Симонова
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В Энгельсе вчера ночью, 3 июня, неустановленный водитель сбил женщину.

- Инцидент произошел в 00:50 у дома №27 по улице Лесокомбинатская, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

В результате ДТП пострадала 36-летняя женщина-пешеход. Ее госпитализировали.

Злоумышленник же сбежал с места аварии. Теперь его разыскивают.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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