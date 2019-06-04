Малолетний рецидивист получил новый срок за желание попробовать наркотик

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-04T12:00:29+03:00

Подросток списывался с неизвестным, который предлагал ему вещество

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В Кировском районе Саратова вынесли приговор 16-летнему парню, уже имевшему две непогашенные судимости и не соблюдающему режим условного срока. Его признали виновным в незаконном приобретении наркотиков в крупном размере без цели сбыта.

- Днем 23 января юноша получил на свой телефон СМС от неизвестного с предложением бесплатно попробовать наркотик. Это вызвало интерес у подростка, они начали общаться, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Во время переписки было обговорено место, где лежит вещество. В тот же день парень пошел туда и нашел там сверток.

Как раз в этот момент в том районе полиция искала лиц, которые распространяют наркотики, и задержала юношу. В ходе личного досмотра у него изъяли синтетическое вещество в крупном размере.

В учебное заведение, где учился подросток, было внесено соответствующее постановление.

Во время следствия и суда парень во всем признался.

У юноши сложили непогашенные сроки и приговорили его к году и семи месяцам воспитательной колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU