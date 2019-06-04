В Саратове не смягчили приговор буяну с бруском с гвоздями

СЕГОДНЯ 11:33 2019-06-04T11:33:35+03:00

Мужчину отправили в колонию строгого режима на два с лишним года

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В Саратове 30-летний местный житель не смог смягчить себе наказание за причинение средней тяжести вреда здоровью, уход из дома во время административного надзора и угрозу убийством.

- Днем 25 января мужчина в квартире одного из домов Заводского района много раз ударил 30-летнего знакомого деревянным бруском с гвоздями по голове, а через два месяца вернулся и угрожал молотком. Также гражданин в июле 2018 года ушел из дома, хотя административный надзор запретил ему это делать, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Приговор в виде двух лет и шести месяцев в колонии строгого режима мужчине вынесли 27 февраля 2019 года.

Осужденный посчитал наказание слишком суровым и решил обжаловать его.

Коллегия Саратовского облсуда решила иначе и оставила приговор без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU