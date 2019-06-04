2019-06-04T11:33:35+03:00
Происшествия

В Саратове не смягчили приговор буяну с бруском с гвоздями

Мужчину отправили в колонию строгого режима на два с лишним года
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове 30-летний местный житель не смог смягчить себе наказание за причинение средней тяжести вреда здоровью, уход из дома во время административного надзора и угрозу убийством.

- Днем 25 января мужчина в квартире одного из домов Заводского района много раз ударил 30-летнего знакомого деревянным бруском с гвоздями по голове, а через два месяца вернулся и угрожал молотком. Также гражданин в июле 2018 года ушел из дома, хотя административный надзор запретил ему это делать, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Приговор в виде двух лет и шести месяцев в колонии строгого режима мужчине вынесли 27 февраля 2019 года.

Осужденный посчитал наказание слишком суровым и решил обжаловать его.

Коллегия Саратовского облсуда решила иначе и оставила приговор без изменений.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На круглом столе в Саратове подняли тему трагедии в Вольске
Саратовский Минстрой возглавит Павел Мигачёв
Чиновникам из Саратова не понравилась обивка сидений в маршрутках №41
Саратовские бизнесмены сыграли в благотворительном спектакле «Комильфо»
За двойное убийство на берегу пруда балашовец получил 18 лет колонии
Радаев предложил назвать один из вокзалов Москвы Саратовским
В Саратове мужчина два года принуждал к разврату малолетнюю падчерицу
Главный тренер саратовских гандболистов подвел итоги сезона
В Саратове мужчина ударил друга ножом в грудь из-за шумных девушек
В центре Саратова перекрыли движение на полтора дня
Илья Захаров получил лицензию на чемпионат мира по водным видам спорта
Росгвардейцы в Саратове задержали парней с «солями» и спайсом
Валерий Радаев осмотрел строящийся стадион в Ершове
На Лесокомбинатской улице в Энгельсе водитель сбил женщину
Малолетний рецидивист получил новый срок за желание попробовать наркотик
В Звонаревке сгорел дом на 60 «квадратов»
В Энгельсе подросток пострадала в ДТП «Гранты» и столба
В Саратове перевернулся грузовик с мусором
В Ершове водитель лишился прав после тарана стоматологии
В Саратове в автобусе №284А упала женщина
В Балакове десять пожарных тушили многоэтажку
В Саратове Kia сбила мальчика на велосипеде
В Красноармейском районе полыхал частный дом
Молодому наркодилеру из Саратова смягчили приговор
Мошенница оставила жительницу Энгельса без телевизора