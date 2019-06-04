Молодому наркодилеру из Саратова смягчили приговор

СЕГОДНЯ 10:12 2019-06-04T10:51:36+03:00

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Ленинский районный суд приговорил 19-летнего саратовца к шести годам исправительной колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 11 июля 2018 года осужденный оборудовал восемь тайников с дурью, после чего намеревался рассказать об их местонахождении знакомому. Однако парня задержали.

Адвокат наркодилера прочил смягчить приговор, поскольку его подзащитный сам отказался от распространения наркотиков и рассказал полиции, где что лежит.

В итоге юноше изменили категорию преступления с особо тяжкой на тяжкую. Свой срок он будет отбывать в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU