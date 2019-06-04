Мошенница оставила жительницу Энгельса без телевизора

СЕГОДНЯ 10:06 2019-06-04T10:46:43+03:00

Ее отправили в исправительную колонию общего режима

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Суд признал виновной 36-летнюю жительницу Энгельса в мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 17 сентября 2018 года женщина сказала потерпевшей о желании приобрести технику и завладела телевизором и кронштейном общей стоимостью 64 тыс. рублей.

На следующий день она продала похищенное, а полученные деньги потратила на себя.

За это преступление женщине назначили год и восемь месяцев исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU