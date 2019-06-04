В Энгельсе девять раз судимый мужчина украл из подъезда велосипед
На него завели уголовное дело
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Вчера, 3 июня, полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 38-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с вечера 22 мая до утра 23-го кто-то зашел в подъезд дома на Комсомольской улице и унес оттуда велосипед марки Stern стоимостью 11 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержан 25-летний девять раз судимый мужчина. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU