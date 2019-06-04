В Энгельсе девять раз судимый мужчина украл из подъезда велосипед

СЕГОДНЯ 09:33 2019-06-04T09:40:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 3 июня, полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 38-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с вечера 22 мая до утра 23-го кто-то зашел в подъезд дома на Комсомольской улице и унес оттуда велосипед марки Stern стоимостью 11 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержан 25-летний девять раз судимый мужчина. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU