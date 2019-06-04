У матери-алкоголички из Энгельсского района отобрали двух детей

СЕГОДНЯ 09:28 2019-06-04T09:39:35+03:00

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Судебные приставы Энгельсского районного отдела исполнили решение суда в отношении матери-алкоголички.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, женщина воспитывала 13 и 15-летнюю дочерей.

Однако гражданка вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла спиртным.

Когда стражи порядка пришли в их дом, подростки сами с охотой ушли из дома, где им приходилось жить в антисанитарных условиях.

Теперь несовершеннолетние переданы органам опеки и попечительства.

ИСТОЧНИК KP.RU