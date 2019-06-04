У матери-алкоголички из Энгельсского района отобрали двух детей
Несовершеннолетних передали органам опеки и попечительства
Изменить размер текста:
Судебные приставы Энгельсского районного отдела исполнили решение суда в отношении матери-алкоголички.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, женщина воспитывала 13 и 15-летнюю дочерей.
Однако гражданка вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла спиртным.
Когда стражи порядка пришли в их дом, подростки сами с охотой ушли из дома, где им приходилось жить в антисанитарных условиях.
Теперь несовершеннолетние переданы органам опеки и попечительства.
ИСТОЧНИК KP.RU