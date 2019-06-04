Трое парней обокрали строительный вагончик в Кировском районе Саратова
Их задержали
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Вчера, 3 июня, в 12:00 с заявлением о краже обратился 31-летний мужчина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по его словам, с вечера 2 июня до утра 3 июня кто-то сломал замок строительного вагончика на Плодородной улице и унес оттуда системный блок, монитор, клавиатуру и ноутбук.
По подозрению в краже задержаны двое 17-летних и 22-летний рецидивист.
Выяснилось, что все украденное, кроме системного блока, «банда» сдала в ломбард на Соколовой улице.
Задержанные во всем признались, на них завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU