Трое парней обокрали строительный вагончик в Кировском районе Саратова

СЕГОДНЯ 09:03 2019-06-04T09:34:45+03:00

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Вчера, 3 июня, в 12:00 с заявлением о краже обратился 31-летний мужчина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по его словам, с вечера 2 июня до утра 3 июня кто-то сломал замок строительного вагончика на Плодородной улице и унес оттуда системный блок, монитор, клавиатуру и ноутбук.

По подозрению в краже задержаны двое 17-летних и 22-летний рецидивист.

Выяснилось, что все украденное, кроме системного блока, «банда» сдала в ломбард на Соколовой улице.

Задержанные во всем признались, на них завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU