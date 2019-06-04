В Саратове из-за обрезки деревьев четыре часа не будут ходить травами №6

СЕГОДНЯ 08:57 2019-06-04T08:57:15+03:00

Ограничения выпали на день

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Сегодня, 4 июня, с 10:00 до 14:00 в Саратове не будут ходить трамваи №6 из-за обрезки деревьев.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, ранним утром из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров трамвая №11 транспорт прекратил свой ход. После прибытия на место события бригады «скорой помощи» его движение возобновилось в 7:47.

По информации МКУ «Транспортное управление», все автобусные городские маршруты вышли на линии.

ИСТОЧНИК KP.RU