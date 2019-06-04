Сегодня школьники Саратова узнают результаты ЕГЭ по английскому языку
В течение двух дней можно подать апелляцию
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Вчера, 3 июня, состоялась заседание государственной экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования, на котором утверждены результаты участников в основной период по иностранным языкам.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, школьники узнают об оценке уровня своих знаний сегодня.
Тем, кто несогласен с баллами, можно подать апелляцию в течение двух дней.
Заседание конфликтной комиссии состоится 10 июня в 14:00 на улице Мичурина, 89.
ИСТОЧНИК KP.RU