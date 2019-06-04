Сегодня школьники Саратова узнают результаты ЕГЭ по английскому языку

СЕГОДНЯ 08:54 2019-06-04T09:30:58+03:00

В течение двух дней можно подать апелляцию

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Вчера, 3 июня, состоялась заседание государственной экзаменационной комиссии Саратовской области по проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования, на котором утверждены результаты участников в основной период по иностранным языкам.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, школьники узнают об оценке уровня своих знаний сегодня.

Тем, кто несогласен с баллами, можно подать апелляцию в течение двух дней.

Заседание конфликтной комиссии состоится 10 июня в 14:00 на улице Мичурина, 89.

ИСТОЧНИК KP.RU