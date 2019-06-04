В Саратове рецидивистка отобрала у прохожей золотую цепочку и сдала в ломбард
Злоумышленницу задержали
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Вчера, 3 июня, полиция Октябрьского района раскрыла грабеж у 52-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 1 июня в 12:30 у дома №68 на улице Клочкова неизвестная отобрала у нее золотую цепочку с кулоном стоимостью 35 тыс. рублей.
Выяснилось, что преступление совершила 38-летняя рецидивистка. Она сдала украшение в ломбард за 20,5 тыс. рублей.
Злоумышленница во всем призналась в отделе. На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU