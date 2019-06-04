В саду «Липки» саратовцы познакомились с творчеством Пушкина

СЕГОДНЯ 08:39 2019-06-04T09:19:33+03:00

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В летнем читальном зале сада «Липки» прошел литературный вечер «Это славное имя — Пушкин».

Жителям Саратова руководитель Рубцовского центра Любовь Чиркова рассказала интересные факты из жизни и творческой биографии великого поэта.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в формате открытого микрофона звучали отрывки из произведений Александра Пушкина, а также творчества, посвященного ему самому, в исполнении Аллы Трофимовой, Нины Поздневой, Георгия Куликова, Бориса Скопенкова, Стаса Шутова, Инны Роганиной, Виктора Швякова и других.

Солистка оперной студии «Бельканто» Марина Зотова и гостья вечера Валентина Новоселова проникновенно исполнили романсы на слова Александра Пушкина. Кроме того, к мероприятию оформили книжную выставку.

ИСТОЧНИК KP.RU