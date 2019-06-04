В саду «Липки» саратовцы познакомились с творчеством Пушкина
В летнем читальном зале сада «Липки» прошел литературный вечер «Это славное имя — Пушкин».
Жителям Саратова руководитель Рубцовского центра Любовь Чиркова рассказала интересные факты из жизни и творческой биографии великого поэта.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в формате открытого микрофона звучали отрывки из произведений Александра Пушкина, а также творчества, посвященного ему самому, в исполнении Аллы Трофимовой, Нины Поздневой, Георгия Куликова, Бориса Скопенкова, Стаса Шутова, Инны Роганиной, Виктора Швякова и других.
Солистка оперной студии «Бельканто» Марина Зотова и гостья вечера Валентина Новоселова проникновенно исполнили романсы на слова Александра Пушкина. Кроме того, к мероприятию оформили книжную выставку.
ИСТОЧНИК KP.RU