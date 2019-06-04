Рабочим мебельной фабрики в Энгельсе вернули 9 млн рублей долга по зарплате
Своих денег не получали 126 человек
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Прокуратура Энгельса провела проверку соблюдения требований трудового законодательства по обращениям работников ЗАО.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном органе, с августа по декабрь 2018 года, а также с января по март 2019 года 126 сотрудников предприятия не получали зарплату.
Прокурор города внес в адрес руководителей общества представление об устранении нарушений законодательства об оплате труда, которое рассмотрено и удовлетворено.
В суд направили более 100 заявлений о взыскании зарплаты.
В результате долг перед работниками общей суммой в 9 млн рублей погашен.
ИСТОЧНИК KP.RU