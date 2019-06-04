На рынке в Татищеве пресекли незаконную торговлю семенами
Изъято 245 партий
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Инспекторы Россельхознадзора Саратовской области в ходе рейда на рынке в Татищеве выявили факт незаконной торговли семенами.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что гражданка РФ продавала 245 партий семян массой 0,6 кг без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества товара.
Такое действие является нарушением статьи федерального закона.
Продавщице вручили административный протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU