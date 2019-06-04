На рынке в Татищеве пресекли незаконную торговлю семенами

СЕГОДНЯ 08:22 2019-06-04T09:12:30+03:00

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Инспекторы Россельхознадзора Саратовской области в ходе рейда на рынке в Татищеве выявили факт незаконной торговли семенами.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что гражданка РФ продавала 245 партий семян массой 0,6 кг без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества товара.

Такое действие является нарушением статьи федерального закона.

Продавщице вручили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU