Психически нездоровый житель Балтая застрелил своего племянника

СЕГОДНЯ 08:17 2019-06-04T11:46:49+03:00

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Суд признал виновным 61-летнего жителя села Балтай в убийстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в ночь с 14 на 15 августа 2018 года мужчина трижды выстрелил и вонзил нож в своего 40-летнего племянника.

Потерпевший успел рассказать о случившемся своей родственнице. Один из соседей вызвал бригаду «скорой помощи». Мужчину госпитализировали, однако от полученных ранений он скончался.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила от огнестрельного пулевого ранения живота с повреждением внутренних органов.

Однако комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что злоумышленник не отдавал себе отчет из-за психического расстройства. Поэтому решением суда пенсионера принудительно отправили в психбольницу.

ИСТОЧНИК KP.RU