Саратовская область примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Саратовскую делегацию возглавит губернатор Радаев
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Делегация Саратовской области примет участие в ХХIII Петербургском международном экономическом форуме.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс службе губернатора, форум пройдет 6-8 июня.
Саратовскую делегацию возглавит губернатор Валерия Радаев.
Петербургский экономический форум проводится с 1997 года и является одной из ведущих мировых площадок для бизнес-общения.
Основные мероприятия пройдут в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».
ИСТОЧНИК KP.RU