2019-06-04T08:06:43+03:00
Общество

Саратовская область примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

Саратовскую делегацию возглавит губернатор Радаев
Екатерина Семенова
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Делегация Саратовской области примет участие в ХХIII Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс службе губернатора, форум пройдет 6-8 июня.

Саратовскую делегацию возглавит губернатор Валерия Радаев.

Петербургский экономический форум проводится с 1997 года и является одной из ведущих мировых площадок для бизнес-общения.

Основные мероприятия пройдут в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

ИСТОЧНИК KP.RU

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