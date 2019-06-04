В Саратове следователи проверяют смерть парня на пруду Зеркальный

СЕГОДНЯ 07:38 2019-06-04T07:38:37+03:00

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В Заводском районе Саратова следователи организовали доследственную проверку по факту гибели 21-летнего парня на пруду Зеркальный в Красноармейске.

- Предполагается, что компания молодых людей отдыхала у водоема. Около 18 часов молодой человек переплыл на противоположный берег и решил вернуться. Когда он начал плыть обратно, то ушел под воду, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Приятели бросились на помощь товарищу, но не нашли его.

Прибывшие спасатели нашли тело и с помощью спецоборудования вытащили на берег.

Следователи осмотрели место происшествия и не нашли признаков насильственной смерти.

Назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU