2019-06-03T22:12:19+03:00
Происшествия

Под Саратовом спасатели разломали камин ради котенка

Специалистам пришлось распилить камин болгаркой
Екатерина Семенова
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Фотография Балаковской ППС Саратовской областной службы спасенияФотография Балаковской ППС Саратовской областной службы спасения
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В Балаковском районе Саратовской области спасатели вытащили котенка из камина.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ЧП произошло в селе Ивановка.

Котенок застрял в камине жилого дома. Чтобы его достать, балковским спасателям пришлось воспользоваться слесарным инструментом и болгаркой.

Животное передали хозяевам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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