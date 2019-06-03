Под Саратовом спасатели разломали камин ради котенка

СЕГОДНЯ 22:12 2019-06-03T22:12:19+03:00

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В Балаковском районе Саратовской области спасатели вытащили котенка из камина.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ЧП произошло в селе Ивановка.

Котенок застрял в камине жилого дома. Чтобы его достать, балковским спасателям пришлось воспользоваться слесарным инструментом и болгаркой.

Животное передали хозяевам.

ИСТОЧНИК KP.RU