Под Саратовом спасатели разломали камин ради котенка
Специалистам пришлось распилить камин болгаркой
Фотография Балаковской ППС Саратовской областной службы спасения
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В Балаковском районе Саратовской области спасатели вытащили котенка из камина.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ЧП произошло в селе Ивановка.
Котенок застрял в камине жилого дома. Чтобы его достать, балковским спасателям пришлось воспользоваться слесарным инструментом и болгаркой.
Животное передали хозяевам.
ИСТОЧНИК KP.RU