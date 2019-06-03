В пруду под Саратовом утонул 20-летний парень
Труп нашли водолазы на 6-метровой глубине [фото]
Фото Саратовской областной службы спасения
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В Красноармейске Саратовской области утонул молодой парень.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, трагедия произошла на пруду Зеркалка.
Фото Саратовской областной службы спасения
По словам очевидцев, юноша плавал в водоеме и вдруг исчез из виду. На место были вызваны спасатели.
Маневренная водолазная группа обшарила пруд. Тело погибшего удалось найти на глубине около 5-6 метров и в 60 метрах от берега.
Фото Саратовской областной службы спасения
Труп передали сотрудникам следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU