В пруду под Саратовом утонул 20-летний парень

СЕГОДНЯ 21:35 2019-06-03T21:37:54+03:00

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В Красноармейске Саратовской области утонул молодой парень.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, трагедия произошла на пруду Зеркалка.

Фото Саратовской областной службы спасения

По словам очевидцев, юноша плавал в водоеме и вдруг исчез из виду. На место были вызваны спасатели.

Маневренная водолазная группа обшарила пруд. Тело погибшего удалось найти на глубине около 5-6 метров и в 60 метрах от берега.

Фото Саратовской областной службы спасения

Труп передали сотрудникам следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU