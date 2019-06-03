2019-06-03T21:37:54+03:00
Происшествия

В пруду под Саратовом утонул 20-летний парень

Труп нашли водолазы на 6-метровой глубине [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
Изменить размер текста:

В Красноармейске Саратовской области утонул молодой парень.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, трагедия произошла на пруду Зеркалка.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

По словам очевидцев, юноша плавал в водоеме и вдруг исчез из виду. На место были вызваны спасатели.

Маневренная водолазная группа обшарила пруд. Тело погибшего удалось найти на глубине около 5-6 метров и в 60 метрах от берега.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Труп передали сотрудникам следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24