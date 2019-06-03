В Саратове за два дня поймали 12 пьяных водителей
Один был без прав
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Госавтоинспекция Саратова в течении 31 мая и 1 июня проводила профилактическую акцию «Нетрезвый водитель».
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, за два дня было выявлено 12 пьяных автомобилистов.
Восемь из них от медосвидетельствования отказались. Один оказался уже лишен прав за пьяное вождение, в отношении него будет возбуждено уголовное дело с возможным наказанием в виде двухлетнего срока.
Нетрезвым водителям грозит штраф в сумме 30 тыс. рублей и лишение прав до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU