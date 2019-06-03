В мэрии работает горячая линия по геморрагической лихорадке

СЕГОДНЯ 16:42 2019-06-03T16:49:00+03:00

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В мэрии Саратова работает горячая линия по геморрагической лихорадке с почечным синдромом.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, можно позвонить по номеру 26-02-49.

Специалисты напоминают, что источниками заболевания являются грызуны: полевая и домовая мыши, серая и черная крысы, полевки. В основном опасность заражения грозит во время сельхозработ, отдыха на природе, сбора грибов и ягод.

Болезнь начинается с резкого повышения температуры, озноба, головной боли, конъюнктивите. Позже появляются боли в спине, животе, сыпь на теле, а также кишечные кровотечения.

ИСТОЧНИК KP.RU