Саратовцам напомнили о короткой следующей неделе

СЕГОДНЯ 16:28 2019-06-03T16:32:20+03:00

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Саратовцам напомнили о короткой трудовой неделе.

Как напомнили «КП-Саратов» в министерстве занятости, труда и миграции региона, 12 июня — День России — будет нерабочим и праздничным.

В связи с этим во вторник, 11 июня, рабочий день сокращается на час.

- Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни регламентируется статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой работа в эти дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит, — отметили в Минтруда.

ИСТОЧНИК KP.RU