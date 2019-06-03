В Заводском районе состоялся турнир по художественной гимнастике

СЕГОДНЯ 16:10 2019-06-03T16:24:45+03:00

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В Заводском районе Саратова состоялся районный турнир по художественной гимнастике, посвященный Дню защиты детей в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия». Участницами турнира стали 120 гимнасток в возрасте от 5 до 12 лет.

С окончанием спортивного сезона и Днем защиты детей девочек поздравил депутат Саратовской областной думы Дмитрий Ханенко. Он пожелал спортсменкам еще более интенсивно заниматься любимым видом спорта, ставить большие цели, добиваться волевых побед, радовать наставников и родителей, а в копилку Заводского района, Саратова и региона завоевывать все новые и новые награды.

Также Дмитрий Борисович с большой радостью оказал поддержку в организации сборов к новому сезону и подготовке к всероссийскому турниру, который состоится в сентябре в Лазаревском районе Сочи. Региональный парламентарий передал в дар команде спортсменок групповых упражнений «Волжанки» сертификат на сумму 35 тыс. рублей для приобретения спортивного инвентаря.

Как отметила тренер гимнасток, мастер спорта по художественной гимнастике Светлана Синькова, этот подарок не первый для команды. В 2018 году депутат уже оказывал поддержку в проведении сборов и принимает постоянное участие в турнирах района и жизни воспитанниц-гимнасток. От команды, себя лично и родителей наставница поблагодарила Дмитрия Борисовича за постоянную поддержку детского спорта, в частности, художественной гимнастики.

- Благодаря вашей поддержке, доброму участию и финансовой помощи наши дети могут заниматься любимым видом спорта и выезжать на российские соревнования и международные турниры, добиваясь успехов. Сердечно благодарим вас за оказание содействия спортсменкам, для участия в престижном международном турнире по художественной гимнастике в Германии PASTORELLI CUP в мае 2019 года, большой личный вклад в развитие художественной гимнастики в Заводском районе Саратова и пропаганду здорового образа жизни. Благодаря вам в настоящее время на базе нашего подразделения №1 появилось еще две команды гимнасток групповых упражнений 2009-2010 года и 2010-2011 года рождения. Базой для девочек стал инвентарь, приобретенный вами ранее для команды «Волжанка». Уже состоялись первые выездные соревнования в Москву и Санкт-Петербург, где девочки стали призерами и завоевали первые места. Теперь вместе со старшими девочками команда спортсменок 2009-2010 года приглашена на всероссийский турнир в Сочи. Обещаем и впредь дарить вам в награду за вашу добрую поддержку высокие спортивные результаты наших детей на соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней! — сказала она.

- Художественная гимнастика –— один из самых зрелищных и грациозных видов спорта, — отметил депутат Ханенко. — Она не только воспитывает в девочках пластику, грацию, командный дух, но и прививает эстетическую духовность. Это целое искусство, основанное на чарующих движениях пластики и хореографии. Дарите родному району и Саратову новые спортивные успехи, а мы, вместе с местным отделением партии и депутатским корпусом будем поддерживать все ваши начинания для новых более престижных побед!

Завершился турнир торжественным награждением участниц медалями и памятными призами. В самой взрослой возрастной группе 2008 года рождения, в группе А первое место разделили три гимнастки Анна Шубина, Екатерина Токаева и София Власова, второе место заняла Полина Ени, а третье — София Белова. Подарками от местного отделения партии «Единая Россия» и благодарственными письмами Саратовской областной думы были награждены тренеры-преподаватели Центральной детско-юношеской спортивной школы, подразделения №1.

ИСТОЧНИК KP.RU