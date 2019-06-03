Саратовская область попросила у Фонда ЖКХ 425 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:00 2019-06-03T16:15:56+03:00

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31 мая Саратовская область подала заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ на получение средств для реализации переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минстрое региона, планируется получить 425,12 млн рублей для переселения 980 человек из 475 аварийных квартир общей площадью 14,62 тыс. кв. м.

1 апреля этого года была утверждена областная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», предполагающая расселить почти 10 тыс. семей в Саратове, Вольске, Балашове, Пугачеве, Балаковском, Краснопартизанском, Саратовском и Советском районах.

С 2008 по 2016 годы Саратовской области для реализации программ переселения было выделено из Фонда 10,54 млрд рублей. Регион добавил 2,78 млрд рублей. Эти средства помогли переселить свыше 29 тыс. человек из 12 661 аварийных квартир площадью 469,27 тыс. кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU