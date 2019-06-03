Назначен новый начальник ГИБДД Саратова

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-03T16:04:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове назначен новый начальник ГИБДД.

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, им стал майор полиции Алексей Строгов.

Ранее должность занимал Алексей Новиков.

Алексей Строгов до кадрового назначения являлся старшим государственным инспектором безопасности дорожного движения Саратова. Он уже приступил к исполнению служебных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU