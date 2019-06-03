Назначен новый начальник ГИБДД Саратова
Пост занял бывший госинспектор по безопасности дорожного движения
Алексей Строгов
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В Саратове назначен новый начальник ГИБДД.
Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, им стал майор полиции Алексей Строгов.
Ранее должность занимал Алексей Новиков.
Алексей Строгов до кадрового назначения являлся старшим государственным инспектором безопасности дорожного движения Саратова. Он уже приступил к исполнению служебных обязанностей.
ИСТОЧНИК KP.RU