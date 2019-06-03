2019-06-03T16:04:35+03:00
Общество

Назначен новый начальник ГИБДД Саратова

Пост занял бывший госинспектор по безопасности дорожного движения
Екатерина Семенова
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Алексей СтроговАлексей Строгов
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В Саратове назначен новый начальник ГИБДД.

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, им стал майор полиции Алексей Строгов.

Ранее должность занимал Алексей Новиков.

Алексей Строгов до кадрового назначения являлся старшим государственным инспектором безопасности дорожного движения Саратова. Он уже приступил к исполнению служебных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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