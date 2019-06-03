На центральных улицах Саратова отключают горячую воду

СЕГОДНЯ 15:54 2019-06-03T15:55:11+03:00

Ориентировочно ее не будет до 18 июня

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В Саратове 5 июня из-за опрессовок отключат горячую воду у ряда улиц.

Как сообщили «КП-Саратов» в «Т Плюс», в целях безопасности на время испытаний на плотность и прочность тепломагистрали №3 будет приостановлена подача домам:

- Железнодорожная, 1а;

- Заулошнова, 3;

- Клочкова, 52/64;

- Горького, 1 и 3;

- Мичурина, 16, 19/27, 24/30, 38/44, 4, 6;

- Новоузенская, 10/20, 15/33, 22, 24/32, 42, 44, 46/52, 51/63, 58/76 , 63/65, 83;

- Политехническая, 31/41, 62/70, 77;

- Провиантская, 4 и 7;

- Пугачева, 49, 49а;

- Пугачевская, 1, 1а, 10, 11/13, 12/16, 3/9;

- Рабочая, 101, 103, 23, 25а, 26, 27, 28/30, 29/39, 32, 40/60, 41/43, 53, 70/82, 85, 90/104;

- Радищева, 1 и 3;

- Рахова, 10/16, 11, 15/31, 42, 44/54, 53, 55/59, 58/60, 61/71, 64/70, 89;

- Серова, 1, 6, 8, 10;

- Симбирцева, 24, 12, 14, 19, 23/37, 26/30, 34, 7;

- Станционная, 1, 4/6, 8, 9, 9а;

- станция Саратов-2;

- Степана Разина, 1, 13/31, 2, 5;

- Ульяновская, 17, 26, 27/35, 32;

- Хользунова, 1/5, 10/12, 16/34, 19, 21а, 23а, 25/39, 36, 40/42, 8;

- Чапаева, 1/5, 11а, 11/13, 14/26, 15, 19/27, 28, 29, 35, 6, 6а, 8/12, 9;

- Чернышевского, 100, 104, 104а, 105, 106, 116, 118, 120, 123, 125, 127, 129, 129а, 135, 139, 141, 143, 143а, 145, 147, 92, 92а, 92Б, 93/95, 96, 97;

- Шелковичная, 12, 12а, 2, 20/28, 25, 25а, 29/35, 37/45, 4, 49/63, 4а, 58, 60/62, 64/66, 68/82, 71/81.

Ориентировочно горячую воду абонентам этих домов подадут 18 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU