В Саратовской области леса выгорели на площади 63 гектара

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-03T15:56:28+03:00

Россельхознадзор прогнозирует чрезвычайную пожарную опасность на этой неделе

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Россельхознадзор России поручил Саратовской области усилить контроль над обстановкой с лесными пожарами.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, необходимо принять все меры по защите лесов от огня.

В Саратовской области на ближайшую неделю прогнозируется высокая, вплоть до чрезвычайной, пожарная опасность.

- Основные причины возникновения лесных пожаров — нарушение населением правил пожарной безопасности в лесах и переходы в лес огня с прилегающих территорий, в том числе от палов сухой травы с сопредельных земель сельхозназначения и иных категорий, — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Всего с начала года в Саратовской области зафиксировано 12 лесных пожаров на общей площади 63 гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU