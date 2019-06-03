В Саратовской области леса выгорели на площади 63 гектара
Россельхознадзор России поручил Саратовской области усилить контроль над обстановкой с лесными пожарами.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, необходимо принять все меры по защите лесов от огня.
В Саратовской области на ближайшую неделю прогнозируется высокая, вплоть до чрезвычайной, пожарная опасность.
- Основные причины возникновения лесных пожаров — нарушение населением правил пожарной безопасности в лесах и переходы в лес огня с прилегающих территорий, в том числе от палов сухой травы с сопредельных земель сельхозназначения и иных категорий, — говорится в сообщении Россельхознадзора.
Всего с начала года в Саратовской области зафиксировано 12 лесных пожаров на общей площади 63 гектара.
ИСТОЧНИК KP.RU