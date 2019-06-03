Покровчанин «сел» на полтора года за звонок о бомбе в «Ленте»
В Энгельсе осудили 20-летнего местного жителя. Его признали виновным в сообщении о ложном взрыве в гипермаркете.
- Вечером 12 апреля 2018 года парень, находясь в «Ленте» на Красноярской улице, позвонил в полицию и сообщил о заложенной бомбе, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Проверка показала, что информация — ложная. Шутника нашли и задержали совместно с ФСБшниками.
Также во время следствия выяснилось, что злоумышленник также причастен к ряду краж и причинению средней тяжести вреда человеку.
По совокупности преступлений покровчанину назначили полтора года колонии особого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU