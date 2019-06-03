В Саратове прервано движение двух троллейбусных маршрутов
От конечных в Ленинском районе «рогатые» идут только до 3-й Дачной
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В Саратове сегодня днем, 3 июня, прервалось движение троллейбусов №№5 и 10.
- Инцидент произошел в 15:05 у 1-й Дачной в сторону площади Ленина, — выяснила «КП-Саратов» в профильной группе соцсети «ВКонтакте».
Троллейбусы от конечных в Ленинском районе идут только до 3-й Дачной.
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ИСТОЧНИК KP.RU